Атака дронів. У Києві повідомляють про нові вибухи

У Києві пролунали ще два вибухи. Це сталося після атаки іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

За його словами, вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці.

"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

У столиці та Київській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 6:12.

Атака дронів

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі.

У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.

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