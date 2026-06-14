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Сили ППО вночі збили майже всі дрони, але є прильоти, - ПС

08:22 14.06.2026 Нд
2 хв
Безпілотники летіли з декількох напрямків, атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 91 дрон (Getty Images)

У ніч на 14 червня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 98 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, під ранок, 14 червня, росіяни здійснили чергову атаку на Миколаїв. Під обстрілом були два типи інфраструктури.

У ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

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