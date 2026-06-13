"Іскандер" тепер може дістати всюди та стійкіший до ППО, - фахівці

Росія активно вдосконалює оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" - темпи виробництва балістичних ракет станом на весну 2026 року сягнули 60 одиниць на місяць.

Про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

Заруба назвав три основні напрями модернізації оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М":

збільшення стійкості до сучасних систем, до дій сучасних систем протиповітряної оборони, особливо Patriot;

збільшення дальності;

масштабування виробництва в умовах санкцій.

За його словами, на ракеті встановлено оновлений модуль 9B899, який відстрілює хибні цілі, дипольні відбивачі та теплові пастки на фінальній ділянці польоту.

Ці хибні цілі імітують сигнатуру ракети, привантажують радіолокаційні засоби зенітно-ракетних комплексів, які ведуть боротьбу з такими ракетами.

Бортові системи адаптовані до роботи в режимі активного сканування та виявлення сліпих зон видимості радарів системи протиповітряної оборони. Регулярно оновлюється програмне забезпечення.

У нових версіях ракет випуску після 2023-2024 року використовується швидший процесор для обробки зображень, що підвищує ймовірність розпізнавання цілі, виявлення її і ураження. Також посилена роль оптичної корекції із цифровим зображенням місцевості, що теж підвищує точність.

"Заявлено, що дальність дії ракети може бути підвищена до 1000 км в останній модернізації. Тобто ракета може вражати цілі по всій території України", - наголосив Заруба.

Він додав, що для спрощення конструкції виробничий цикл Іскандерів інтегрує елементи і технічні рішення, які були застосовані в північнокорейських ракетах КМ-23.

"Виробництво сягнуло 60-70 одиниць на місяць. Частка російських електронних компонентів в цій ракеті зросла до 90%, але західна електроніка також у ній присутня. Сім варіантів бойових частин, включаючи проникаючі, бетонобійні версії, і, відповідно, застосовують їх по аеродромах для враження нашої тактичної авіації. Особливо ведуть пошук літаків F-16", - розповів спеціаліст.

Заруба зазначив, що "Іскандер-М" еволюціонував у складну квазібалістичну систему, яка активно вчиться протидіяти системам протиповітряної оборони під час ведення бойових дій.