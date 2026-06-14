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Силы ПВО ночью сбили почти все дроны, но есть прилеты, - ВС

08:22 14.06.2026 Вс
2 мин
Беспилотники летели с нескольких направлений, атака до сих пор продолжается
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 91 дрон (Getty Images)

В ночь на 14 июня Россия атаковала Украину 98 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 98 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дрон других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 7 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, под утро, 14 июня, россияне совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

В ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 3 ударных дронов на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

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