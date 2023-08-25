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Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон

Ілюстративне фото: сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові цієї ночі запустили по України дві керовані авіаційні ракети Х-59, дві крилаті ракети "Калібр" та один "Шахед". При цьому наші сили ППО збили усі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

Так, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 загарбники випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря.

Також було зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ. 

При цьому усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети - у межах Одеської, "Шахед" - у Дніпропетровській області.

Нічний обстріл України

В ніч на 25 серпня росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі ракети були збиті, а інформації про пошкодження поки немає.

Окрім того, повідомлялося, що сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді.

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ПВООдесаДніпропетровська область