Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон

Так, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 загарбники випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря.

Також було зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

При цьому усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети - у межах Одеської, "Шахед" - у Дніпропетровській області.

Нічний обстріл України

В ніч на 25 серпня росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі ракети були збиті, а інформації про пошкодження поки немає.

Окрім того, повідомлялося, що сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.