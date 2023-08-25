Нічні удари по Одесі: якими ракетами били окупанти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Повідомляється, що пізно ввечері окупанти завдали удару в районі Чорноморська двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Завдяки злагодженій роботі українських сил ППО обидві повітряні цілі знищені.

Також близько 03:44 зафіксовано повторну атаку Одеської області. Цього разу ворог намагався вразити об'єкти у регіоні "Калібрами". За попередніми даними, також усі ракети були збиті.

Обстріли Одеської області

В останні тижні, після того, як Росія вийшла з "зернової ініціативи", вона активно обстрілює українські порти та зернову інфраструктуру. Більшість об'єктів портової інфраструктури розташовані в Одеській області.

Так, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були й попадання.

Зокрема, один із дронів вдарив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкоджені.