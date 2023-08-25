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Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон

Иллюстративное фото: силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты и дрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные этой ночью запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, две крылатые ракеты "Калибр" и один "Шахед". При этом наши силы ПВО сбили все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Так, российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей.

В направлении южных областей из самолетов Су-34 захватчики выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Также был зафиксирован пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" по направлению Приморско-Ахтарск.

При этом все пять целей уничтожены силами и средствами воздушных сил. Ракеты - в пределах Одесской, "Шахед" - в Днепропетровской области.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 25 августа россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Все ракеты были сбиты, а информации о повреждениях пока нет.

Кроме того, сообщалось, что силы ПВО уничтожили ракету и дрон в Днепропетровской области. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине.

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ПВООдессаДнепропетровская область