Сили ППО вночі збили більшість дронів, але є прильоти, - ПС

У ніч на 3 червня Росія атакувала Україну 198 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували 198 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія завдала по Україні масштабного комбінованого удару, застосувавши балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети, а також ударні дрони.
Загалом окупанти випустили близько 70 ракет і майже 700 безпілотників. Значну частину повітряних цілей силам ППО вдалося знищити, однак зафіксовано влучання десятків балістичних ракет.
Через атаку балістикою частина Києва залишалася без електропостачання. У столиці також тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту через пошкодження контактної мережі.
Внаслідок обстрілів було пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. У Києві загинули 7 людей, ще майже 90 постраждали.
Також зранку армія РФ атакувала один із ключових об’єктів "Нафтогазу" на Харківщині. Спершу ворог застосував дрони, після чого завдав ракетного удару.