Сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями
Українські військові в ніч на 16 серпня збили 13 дронів типу Shahed-136/131, які випустили російські окупанти, над Одеською та Миколаївською областями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Так, уночі загарбники за допомогою безпілотників атакували портову інфраструктуру Одеської області.
Зазначається, що пуски дронів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
При цьому сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.
Нічний обстріл України
Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичного типу, а також використання росіянами "Шахедів". Зокрема, безпілотники помітили у небі над Ізмаїльським районом.
Сьогодні вранці в Одеській ОВА доповіли, що росіяни атакували область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з портів на Дунаї. Там пошкоджені складські приміщення та зерносховища.
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