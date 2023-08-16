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Сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями

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Середа 16 серпня 2023 08:45
Сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями Ілюстративне фото: сили ППО вночі збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові в ніч на 16 серпня збили 13 дронів типу Shahed-136/131, які випустили російські окупанти, над Одеською та Миколаївською областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Так, уночі загарбники за допомогою безпілотників атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Зазначається, що пуски дронів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

При цьому сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищили 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Нічний обстріл України

Цієї ночі у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів, зокрема балістичного типу, а також використання росіянами "Шахедів". Зокрема, безпілотники помітили у небі над Ізмаїльським районом.

Сьогодні вранці в Одеській ОВА доповіли, що росіяни атакували область дронами-камікадзе. Під ударом опинився один з портів на Дунаї. Там пошкоджені складські приміщення та зерносховища.

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ПВО Одеса Миколаївська область дрони
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