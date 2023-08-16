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Силы ПВО ночью сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями

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Среда 16 августа 2023 08:45
Силы ПВО ночью сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями Иллюстративное фото: силы ПВО ночью сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные в ночь на 16 августа сбили 13 дронов типа Shahed-136/131, выпущенных российскими оккупантами, над Одесской и Николаевской областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Ночью захватчики с помощью беспилотников атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Отмечается, что пуски дронов осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

При этом силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 13 вражеских беспилотников в Одесской и Николаевской областях.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных ударов, в частности баллистического типа, а также использовании россиянами "Шахедов". В частности, беспилотники заметили в небе над Измаильским районом.

Сегодня утром в Одесской ОВА доложили, что россияне атаковали область дронами-камикадзе. Под ударом оказался один из портов на Дунае. Там повреждены складские помещения и зернохранилища.

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ПВО Одесса Николаевская область дрони
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