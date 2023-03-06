Сили ППО вночі в небі Дніпропетровської області збили чотири безпілотники

Російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.