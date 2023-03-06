Силы ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

Российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровску область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Также сообщается, что вражеские дроны-камикадзе заходили на территорию Днепропетровской области со стороны Никопольского района, там они и были уничтожены.