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Силы ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

Фото: украинские военные в небе Днепропетровской области сбили четыре дрона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровску область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Также сообщается, что вражеские дроны-камикадзе заходили на территорию Днепропетровской области со стороны Никопольского района, там они и были уничтожены.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Украины в ночь на 6 марта уничтожили беспилотники, которыми оккупанты пытались атаковать Харьковскую область.

Также ночью в воздушном пространстве Киевской области замечена вражеская цель, украинские силы ПВО готовы ее уничтожить.

Также мы писали, что в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения. Напомним, на днях в России заявили об атаке на Брянский аэропорт.

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