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Сили ППО працювали по ворожих БПЛА у Київській області

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 3 листопада під час повітряної тривоги сили та засоби ППО працювали по ворожих ударних безпілотниках у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Атака ворожих БпЛА продовжується. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада у Києві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Працювала ППО. У двох районах - Голосіївському і Деснянському - зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. Пізніше у столиці повторно оголосили повітряну тривогу.

Ворог застосовує певну тактику, щоб заплутати сили та засоби ППО, пояснили у КМВА.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Російська Федерація посилює свій терор проти України. Зокрема, атак "Шахедами" стає дедалі більше, тому Захід має зняти всі обмеження для захисту нашої країни.

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Війна Росії проти України