Силы ПВО работали по вражеским БПЛА в Киевской области

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Работала ПВО. В двух районах – Голосеевском и Деснянском – зафиксировано падение обломков БпЛА, возникли пожары. Позже в столице повторно объявили воздушную тревогу.

Враг применяет определенную тактику, чтобы запутать силы и средства ПВО, пояснили в КГВА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация ужесточает свой террор против Украины. В частности, атак "Шахедами" становится все больше, поэтому Запад должен снять все ограничения для защиты нашей страны.

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