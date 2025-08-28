Сили оборони зупинили 139 штурмів: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

За минулу добу Росія кинула проти України майже шість тисяч дронів і сотні авіабомб, але штурми захлинулись. ЗСУ тримають оборону на всіх ключових напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштб ЗСУ.
За минулу добу українські воїни відбили 139 боєзіткнень. Ворог намагався прорватися хвилею обстрілів та авіаударів:
завдав 84 авіаційних ударів,
скинув 154 керовані авіаційні бомби,
застосував 5770 дронів-камікадзе,
здійснив 5177 артилерійських обстрілів, у тому числі 86 з РСЗВ.
Під ударами опинилися населені пункти Сумщини (Заріччя), Запоріжжя (Білогір’я, Степногірськ) та Херсонщини (Миколаївка).
Сили оборони в свою чергу знищили:
Це значно знизило наступальний потенціал армії РФ.
Північно-Слобожанський і Курський
Ворог 17 разів бив з авіації, скинувши 33 бомби, провів 245 обстрілів і дев’ять штурмів. Усі вони провалилися.
Південно-Слобожанський
П’ять атак проти наших позицій у Глибокому, Колодязному, Вовчанську та Кам’янці закінчилися для агресора втратою.
Куп’янський
Шість штурмів на околицях Куп’янська - всі зупинені.
Лиманський
20 атак у районах Новомихайлівки, Зелених Долин, Серебрянки, Торського та інших напрямках. Ворог намагався прорвати оборону, але безрезультатно.
Сіверський
Три атаки біля Федорівки, Григорівки та Сіверська. Наші воїни тримають позиції.
Торецький
Дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.
Покровський
Тут тривають найзапекліші бої - 41 штурм біля Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухецького та ще низки сіл. Також ворог атакував у бік Покровська, Мирнограда, Родинського та Червоного Лиману.
Новопавлівський
21 атака в районах Іванівки, Воскресенки, Запорізького, Андріївки-Клевцового, Комишувахи та Темирівки.
На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському й Придніпровському напрямках окупанти за добу не проводили наступальних дій.
Також на Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування ударних угруповань.
Фото: де найбільше атакували окупанти (Генштаб ЗСУ)
Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.
Цієї ночі ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами - постраждали багатоповерхівки. Наразі відомо про 8 загиблих та 45 постраждалих. Зараз триває пошуково-рятувальна операція під завалами однієї із зруйнованої пʼятиповерхівки, рятувальники намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів.
Під ударом сьогодні вночі опинилася Вінницька область. 29 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок атаки російських військ. Інформація про постраждалих не надходила.