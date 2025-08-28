Сили оборони зупинили 139 штурмів: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки, 40 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Нічний обстріл України

Цієї ночі ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами - постраждали багатоповерхівки. Наразі відомо про 8 загиблих та 45 постраждалих. Зараз триває пошуково-рятувальна операція під завалами однієї із зруйнованої пʼятиповерхівки, рятувальники намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів.

Під ударом сьогодні вночі опинилася Вінницька область. 29 населених пунктів залишились без електропостачання внаслідок атаки російських військ. Інформація про постраждалих не надходила.