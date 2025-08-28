Силы обороны остановили 139 штурмов: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За минувшие сутки Россия бросила против Украины почти шесть тысяч дронов и сотни авиабомб, но штурмы захлебнулись. ВСУ держат оборону на всех ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштб ВСУ.
За минувшие сутки украинские воины отбили 139 боестолкновений. Враг пытался прорваться волной обстрелов и авиаударов:
нанес 84 авиационных удара,
сбросил 154 управляемые авиационные бомбы,
применил 5770 дронов-камикадзе,
совершил 5177 артиллерийских обстрелов, в том числе 86 из РСЗО.
Под ударами оказались населенные пункты Сумщины (Заречье), Запорожья (Белогорье, Степногорск) и Херсонщины (Николаевка).
Силы обороны в свою очередь уничтожили:
Это значительно снизило наступательный потенциал армии РФ.
Северо-Слобожанское и Курское
Враг 17 раз бил из авиации, сбросив 33 бомбы, провел 245 обстрелов и девять штурмов. Все они провалились.
Южно-Слобожанский
Пять атак против наших позиций в Глубоком, Колодезном, Волчанске и Каменке закончились для агрессора потерей.
Купянский
Шесть штурмов в окрестностях Купянска - все остановлены.
Лиманский
20 атак в районах Новомихайловки, Зеленых Долин, Серебрянки, Торского и других направлениях. Враг пытался прорвать оборону, но безрезультатно.
Северский
Три атаки возле Федоровки, Григорьевки и Северска. Наши воины держат позиции.
Торецкий
Девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.
Покровский
Здесь продолжаются самые ожесточенные бои - 41 штурм возле Владимировки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Сухецкого и еще ряда сел. Также враг атаковал в сторону Покровска, Мирнограда, Родинского и Красного Лимана.
Новопавловский
21 атака в районах Ивановки, Воскресенки, Запорожского, Андреевки-Клевцово, Камышевахи и Темировки.
На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты за сутки не проводили наступательных действий.
Также на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования ударных группировок.
Фото: где больше всего атаковали оккупанты (Генштаб ВСУ)
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка, 40 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы спецтехники оккупантов.
Этой ночью враг атаковал Киев ударными дронами и ракетами - пострадали многоэтажки. Известно о 8 погибших и 45 пострадавших. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция под завалами одной из разрушенных пятиэтажек, спасатели пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов.
Под ударом сегодня ночью оказалась Винницкая область. 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате атаки российских войск. Информация о пострадавших не поступала.