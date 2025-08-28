RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Силы обороны остановили 139 штурмов: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Фото: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях фронта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

За минувшие сутки Россия бросила против Украины почти шесть тысяч дронов и сотни авиабомб, но штурмы захлебнулись. ВСУ держат оборону на всех ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштб ВСУ.

Масштаб атак за сутки

За минувшие сутки украинские воины отбили 139 боестолкновений. Враг пытался прорваться волной обстрелов и авиаударов:

  • нанес 84 авиационных удара,

  • сбросил 154 управляемые авиационные бомбы,

  • применил 5770 дронов-камикадзе,

  • совершил 5177 артиллерийских обстрелов, в том числе 86 из РСЗО.

Под ударами оказались населенные пункты Сумщины (Заречье), Запорожья (Белогорье, Степногорск) и Херсонщины (Николаевка).

Ответный огонь

Силы обороны в свою очередь уничтожили:

  • четыре района сосредоточения живой силы и техники врага,
  • пункт управления,
  • четыре пушки,
  • склад боеприпасов.

Это значительно снизило наступательный потенциал армии РФ.

Самые горячие направления

Северо-Слобожанское и Курское

Враг 17 раз бил из авиации, сбросив 33 бомбы, провел 245 обстрелов и девять штурмов. Все они провалились.

Южно-Слобожанский

Пять атак против наших позиций в Глубоком, Колодезном, Волчанске и Каменке закончились для агрессора потерей.

Купянский

Шесть штурмов в окрестностях Купянска - все остановлены.

Лиманский

20 атак в районах Новомихайловки, Зеленых Долин, Серебрянки, Торского и других направлениях. Враг пытался прорвать оборону, но безрезультатно.

Северский

Три атаки возле Федоровки, Григорьевки и Северска. Наши воины держат позиции.

Торецкий

Девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

Покровский

Здесь продолжаются самые ожесточенные бои - 41 штурм возле Владимировки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Сухецкого и еще ряда сел. Также враг атаковал в сторону Покровска, Мирнограда, Родинского и Красного Лимана.

Новопавловский

21 атака в районах Ивановки, Воскресенки, Запорожского, Андреевки-Клевцово, Камышевахи и Темировки.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты за сутки не проводили наступательных действий.

Также на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования ударных группировок.

 

Фото: где больше всего атаковали оккупанты (Генштаб ВСУ)

 

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка, 40 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 325 беспилотников, одну тяжелую огнеметную систему, 120 единиц автомобильной и две единицы спецтехники оккупантов.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью враг атаковал Киев ударными дронами и ракетами - пострадали многоэтажки. Известно о 8 погибших и 45 пострадавших. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция под завалами одной из разрушенных пятиэтажек, спасатели пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов.

Под ударом сегодня ночью оказалась Винницкая область. 29 населенных пунктов остались без электроснабжения в результате атаки российских войск. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтВойска РФГенштаб ВСУ