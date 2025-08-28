Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ: 880 солдатів і понад 40 артсистем знищено

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 27 серпня, захисники ліквідували ще 880 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В українському командуванні також повідомили про втрати російської техніки:

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 880 своїх військових, 4 танки та 40 артилерійських систем.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив дані щодо втрат армії РФ від початку повномасштабної агресії станом на ранок 28 серпня.

Ситуація на фронті

За минулу добу противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Так, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Там протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, у тому числі чотири – із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів та скинув 23 керовані бомби. Українські підрозділи успішно відбили три атаки на Південно-Слобожанському напрямку, а поблизу Вовчанська та Кам’янки продовжуються два боєзіткнення.

А ось на Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися до наших позицій, чотири атаки тривають.

На Лиманському напрямку противник здійснив двадцять атак, дев’ять з яких тривають досі.

Інтенсивні бої також відбулися на Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках, де українські захисники успішно відбивають штурмові дії ворога.