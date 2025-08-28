Сили оборони зупинили 139 штурмів: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

За минулу добу Росія кинула проти України майже шість тисяч дронів і сотні авіабомб, але штурми захлинулись. ЗСУ тримають оборону на всіх ключових напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштб ЗСУ .

Масштаб атак за добу

За минулу добу українські воїни відбили 139 боєзіткнень. Ворог намагався прорватися хвилею обстрілів та авіаударів:

завдав 84 авіаційних ударів ,

скинув 154 керовані авіаційні бомби ,

застосував 5770 дронів-камікадзе ,

здійснив 5177 артилерійських обстрілів, у тому числі 86 з РСЗВ.

Під ударами опинилися населені пункти Сумщини (Заріччя), Запоріжжя (Білогір’я, Степногірськ) та Херсонщини (Миколаївка).

Вогонь у відповідь

Сили оборони в свою чергу знищили:

чотири райони зосередження живої сили та техніки ворога ,

, пункт управління ,

, чотири гармати ,

, склад боєприпасів.

Це значно знизило наступальний потенціал армії РФ.

Найгарячіші напрямки

Північно-Слобожанський і Курський

Ворог 17 разів бив з авіації, скинувши 33 бомби, провів 245 обстрілів і дев’ять штурмів. Усі вони провалилися.

Південно-Слобожанський

П’ять атак проти наших позицій у Глибокому, Колодязному, Вовчанську та Кам’янці закінчилися для агресора втратою.

Куп’янський

Шість штурмів на околицях Куп’янська - всі зупинені.

Лиманський

20 атак у районах Новомихайлівки, Зелених Долин, Серебрянки, Торського та інших напрямках. Ворог намагався прорвати оборону, але безрезультатно.

Сіверський

Три атаки біля Федорівки, Григорівки та Сіверська. Наші воїни тримають позиції.

Торецький

Дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Покровський

Тут тривають найзапекліші бої - 41 штурм біля Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухецького та ще низки сіл. Також ворог атакував у бік Покровська, Мирнограда, Родинського та Червоного Лиману.

Новопавлівський

21 атака в районах Іванівки, Воскресенки, Запорізького, Андріївки-Клевцового, Комишувахи та Темирівки.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському й Придніпровському напрямках окупанти за добу не проводили наступальних дій.

Також на Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування ударних угруповань.

Фото: де найбільше атакували окупанти (Генштаб ЗСУ)