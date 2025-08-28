Силы обороны остановили 139 штурмов: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За минувшие сутки Россия бросила против Украины почти шесть тысяч дронов и сотни авиабомб, но штурмы захлебнулись. ВСУ держат оборону на всех ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштб ВСУ .

Масштаб атак за сутки

За минувшие сутки украинские воины отбили 139 боестолкновений. Враг пытался прорваться волной обстрелов и авиаударов:

нанес 84 авиационных удара ,

сбросил 154 управляемые авиационные бомбы ,

применил 5770 дронов-камикадзе ,

совершил 5177 артиллерийских обстрелов, в том числе 86 из РСЗО.

Под ударами оказались населенные пункты Сумщины (Заречье), Запорожья (Белогорье, Степногорск) и Херсонщины (Николаевка).

Ответный огонь

Силы обороны в свою очередь уничтожили:

четыре района сосредоточения живой силы и техники врага ,

, пункт управления ,

, четыре пушки ,

, склад боеприпасов.

Это значительно снизило наступательный потенциал армии РФ.

Самые горячие направления

Северо-Слобожанское и Курское

Враг 17 раз бил из авиации, сбросив 33 бомбы, провел 245 обстрелов и девять штурмов. Все они провалились.

Южно-Слобожанский

Пять атак против наших позиций в Глубоком, Колодезном, Волчанске и Каменке закончились для агрессора потерей.

Купянский

Шесть штурмов в окрестностях Купянска - все остановлены.

Лиманский

20 атак в районах Новомихайловки, Зеленых Долин, Серебрянки, Торского и других направлениях. Враг пытался прорвать оборону, но безрезультатно.

Северский

Три атаки возле Федоровки, Григорьевки и Северска. Наши воины держат позиции.

Торецкий

Девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

Покровский

Здесь продолжаются самые ожесточенные бои - 41 штурм возле Владимировки, Новоэкономичного, Миролюбовки, Сухецкого и еще ряда сел. Также враг атаковал в сторону Покровска, Мирнограда, Родинского и Красного Лимана.

Новопавловский

21 атака в районах Ивановки, Воскресенки, Запорожского, Андреевки-Клевцово, Камышевахи и Темировки.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты за сутки не проводили наступательных действий.

Также на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования ударных группировок.

Фото: где больше всего атаковали оккупанты (Генштаб ВСУ)