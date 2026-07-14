Сили оборони знову атакували Афіпський НПЗ на Кубані

Нагадаємо, це вже не перша атака на це підприємство. У ніч на 11 червня Афіпський НПЗ уже атакували дрони - тоді на місці сталися сильна пожежа та смог.

Як уже повідомлялось, після початку повномасштабної війни Афіпський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак безпілотників через його значення для паливного забезпечення російської економіки та військової логістики. Завод також є важливим елементом нафтопереробної інфраструктури півдня РФ.