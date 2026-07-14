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Силы обороны снова атаковали Афипский НПЗ на Кубани

04:49 14.07.2026 Вт
1 мин
Это уже не первый удар по этому предприятию за последнее время
aimg Екатерина Коваль
Фото: на территории НПЗ фиксируют пожары (Getty Images)

Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На территории предприятия раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Атака произошла в поселке Афипский Краснодарского края.

Фото: последствия атаки на Афипский НПЗ 14 июля (OSINT-каналы)

На территории завода было слышно несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар.

Что такое Афипский НПЗ

Проектная мощность завода составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, получая сырье по трубопроводам и железной дороге.

Завод производит для нужд русской оккупационной армии бензин, дизельное топливо, вакуумный газойль, мазут, серу и другие продукты.

Напомним, это уже не первая атака на это предприятие. В ночь на 11 июня Афипский НПЗ уже атаковали дроны - тогда на месте произошел сильный пожар и смог.

Как уже сообщалось, после начала полномасштабной войны Афипский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников из-за его значений для топливного обеспечения российской экономики и военной логистики. Завод также является важнейшим элементом нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга РФ.

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