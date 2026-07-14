Силы обороны снова атаковали Афипский НПЗ на Кубани

Атака произошла в поселке Афипский Краснодарского края.

Фото: последствия атаки на Афипский НПЗ 14 июля (OSINT-каналы)

На территории завода было слышно несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар.

Что такое Афипский НПЗ

Проектная мощность завода составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, получая сырье по трубопроводам и железной дороге.

Завод производит для нужд русской оккупационной армии бензин, дизельное топливо, вакуумный газойль, мазут, серу и другие продукты.