Силы обороны снова атаковали Афипский НПЗ на Кубани

Силы обороны Украины в очередной раз атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На территории предприятия раздалось несколько мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Атака произошла в поселке Афипский Краснодарского края.
На территории завода было слышно несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар.
Проектная мощность завода составляет 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, получая сырье по трубопроводам и железной дороге.
Завод производит для нужд русской оккупационной армии бензин, дизельное топливо, вакуумный газойль, мазут, серу и другие продукты.
Напомним, это уже не первая атака на это предприятие. В ночь на 11 июня Афипский НПЗ уже атаковали дроны - тогда на месте произошел сильный пожар и смог.
Как уже сообщалось, после начала полномасштабной войны Афипский НПЗ неоднократно становился целью атак беспилотников из-за его значений для топливного обеспечения российской экономики и военной логистики. Завод также является важнейшим элементом нефтеперерабатывающей инфраструктуры юга РФ.