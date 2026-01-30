UA

Взяли полонених та цінні розвіддані: ЗСУ зірвали наступ під Куп'янськом (відео)

Фото: ЗСУ зупинили прорив противника під Куп’янськом-Вузловим (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони успішно відбили атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий. Полонені, евакуйована цивільна та цінні розвіддані стали результатом цієї операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 151 окремого розвідувального батальйону Угруповання об'єднаних сил .

"Під час спроби ворога прорвати оборону на напрямку Куп’янська-Вузлового розвідувальний батальйон дав організовану відсіч", - розповіли військові.

Оборонці наголосили, що в результаті операції було взято полонених, евакуйовано цивільну особу, здобуто розвіддані, які дозволили знищити значну групу окупантів.

"Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, ресурсів та можливостей для наступу", - підкреслили в ЗСУ.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, нещодавно російські війська самі загнали свій 122-й мотострілецький полк у пастку в районі Куп’янська. Формально ця територія за їхніми документами вже нібито "захоплена", але насправді там тривають бої.

За словами агента-партизана всередині 122-го полку ЗС РФ, на Куп’янському напрямку для підрозділу склалася критична ситуація. Щоб швидше доповісти Кремлю про "успіхи", командування полку відзвітувало про нібито "взяття під контроль" кількох позицій у місті та його околицях.

Раніше ЗСУ спростували заяви Валерія Герасимова про "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий російськими військами. Цей населений пункт на Харківщині не перебуває під контролем окупантів і навіть не знаходиться безпосередньо на лінії фронту.

Куп’янськ залишається під контролем українських захисників. Після грудневої операції ЗСУ місто було очищене від росіян, кількасот їхніх військових потрапили в оточення і знищуються українськими військами. Зокрема, українські захисники встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська.

За даними українського командування, усі спроби прориву російських військ у напрямку Куп’янська закінчуються для РФ значними втратами. Місто й надалі залишається під контролем ЗСУ.

