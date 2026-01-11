Сили оборони зірвали спроби РФ створити плацдарм для наступу на Суми

На Північно-Слобожанському напрямку у зоні відповідальності 78 окремої десантно-штурмової бригади 7 КШР ДШВ Росія намагається створити плацдарм для наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

"Потенційно, це становить загрозу для просування в бік міста Суми. Усі такі спроби своєчасно виявляються та зриваються", - зазначають військові.

На даному напрямку противник періодично здійснює штурмові дії та нарощує активність безпілотних систем на окремих ділянках. Водночас піхота ворога уникає лобових атак, намагаючись діяти через фланги.

"Наша активна оборона й постійна розвідка дозволяють утримувати ситуацію під повним контролем", - сказано у повідомленні.

Ситуація у Сумській області

18 грудня російські війська перетнули державний кордон у районі села Грабовське на Сумщині та вивезли на територію РФ близько 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

За інформацією ЗСУ, окупантам вдалося закріпитися в Грабовському. Наразі там перебуває близько сотні російських військових - контрактники мотострілецької бригади.

Перші спроби просунутися далі вглиб області та "промацати" інші ділянки кордону завершилися для ворога безрезультатно, після чого росіяни зосередилися на облаштуванні позицій у захопленому селі.