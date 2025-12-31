"Промацування кордону". У ЗСУ заявили про спроби РФ прорватись північніше Грабовського
Росіяни досі присутні у селищі Грабовське Сумської області і пробували атакувати населені пункти північніше. Таким чином вони намагаються "промацати кордон", але марно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в телеефірі.
За його словами, окупанти досі присутні у Грабовському і їм вдалося там зафіксуватися.
"Якщо з хороших новин, то вони намагались створити також наступ північніше там, де селище Покровка. Теж заходили на один кілометр, але ось, буквально на днях він був остаточно зачищений, їх звідти вибили. В Грабовському вони поки що зберігаються, подивимось, як буде далі", - зазначив він.
Він пояснив, що то були скоріш спорадичні атаки у різних населених пунктах Сумської області.
Фото: РФ намагається атакувати північніше Грабовського (скрін Google Maps)
"Не скільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому трішки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону", - сказав Трегубов.
Він зазначив, що атаки росіян зафіксовані там, де раніше було спокійно. Таким чином, додав Трегубов, окупанти намагались "пошукати больові точки", проте їм не вдалось зайти нікуди, крім Грабовського.
Ситуація на прикордонні Сумщини
Нагадаємо, 18 грудня окупанти перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області та силоміць вивезли місцевих жителів на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.
У Групі об’єднаних сил розповіли, що бої за населений пункт тривають, а українські військові витіснити ворога назад за державний кордон.
Згідно з даними ЗСУ, російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. Там зараз до сотні росіян - звичайних бійців-контрактників.
В ДПСУ повідомили, що після прориву в Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, однак їм це не вдається.