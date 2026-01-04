ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Прорив кордону на Сумщині: РФ перетворює Грабовське у форпост і дистанційно мінує

Україна, Сумська область, Грабовське, Неділя 04 січня 2026 18:06
UA EN RU
Прорив кордону на Сумщині: РФ перетворює Грабовське у форпост і дистанційно мінує Ілюстративне фото: ЗСУ не дали росіянам просунутися вглиб Сумської області (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти продовжують укріплюватися у Грабовському в Сумській області. Зокрема ворог дистанційно мінує підступи до села, щоб запобігти контратакам Збройних сил України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного".

За словами Трегубова, у Грабовському ворог активно використовує FPV-дрони, дистанційне мінування околиць та намагається накопичувати там сили.

"Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського такий невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", - зазначив він.

Трегубов додав, що росіяни намагалися "промацати" інші ділянки кордону в Сумській області, деякі з них дуже далеко від Грабовського. Наприклад, були спроби на півдні кордону на Сумщині - близько двох тижнів тому солдати РФ спробували там "активно перти", але вмилися кров'ю.

У Грабовському досі перебуває до 100 російських солдатів. Переважним чином вони переховуються у будинках місцевого населення та намагаються запускати FPV-дрони по українських військах. Окупанти планують перетворити тимчасово окуповане селище на форпост.

Нагадаємо, 18 грудня окупанти перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області та викрали місцевих жителів, вивезши їх на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

За даними ЗСУ, російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. Група ворога у селі залишається незмінною - це приблизно 100 одиниць живої сили, звичайні контрактники російської мотострілецької бригади.

В перші дні після прориву в Грабовське російські окупанти намагалися просунутися вглиб Сумської області - проте усі спроби завершилися провалом. Також були провальні спроби "промацати" інші ділянки кордону. Зараз росіяни вгамувалися та окопуються в захопленому селі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
Новини
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем