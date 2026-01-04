Прорив кордону на Сумщині: РФ перетворює Грабовське у форпост і дистанційно мінує

Російські окупанти продовжують укріплюватися у Грабовському в Сумській області. Зокрема ворог дистанційно мінує підступи до села, щоб запобігти контратакам Збройних сил України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного" .

За словами Трегубова, у Грабовському ворог активно використовує FPV-дрони, дистанційне мінування околиць та намагається накопичувати там сили.

"Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського такий невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", - зазначив він.

Трегубов додав, що росіяни намагалися "промацати" інші ділянки кордону в Сумській області, деякі з них дуже далеко від Грабовського. Наприклад, були спроби на півдні кордону на Сумщині - близько двох тижнів тому солдати РФ спробували там "активно перти", але вмилися кров'ю.

У Грабовському досі перебуває до 100 російських солдатів. Переважним чином вони переховуються у будинках місцевого населення та намагаються запускати FPV-дрони по українських військах. Окупанти планують перетворити тимчасово окуповане селище на форпост.