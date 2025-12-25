Чи просуваються росіяни на Сумщині після прориву в Грабовське: що кажуть у ДПСУ
Після прориву в Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, однак їм це не вдається.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
Демченко зазначив, що Грабовське в Краснопільській громаді знаходиться безпосередньо на лінії кордону. І таких населених пунктів досить багато.
"Щодо росіян, які зайшли туди й намагаються просунутися у глиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони та підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби не дають ворогу це зробити, застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати", - розповів він.
Однак, за словами речника, на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій.
"І водночас ще раз зазначу, просунутися за межі цього населеного пункту, противнику не вдається і по ньому наноситься вогневе ураження і утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", - підкреслив Демченко.
Він додав, що в межах Хотінської та Юнаківської громад Сумщини ворог також проявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.
"Але активність зараз значно менша і досягти якихось результатів противник також не може", - зазначив речник.
Прорив росіян у Грабовське
Нагадаємо, 18 грудня російські окупанти зайшли до села Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону з РФ, та вивезли звідти близько 50 місцевих жителів на територію Росії. Здебільшого це були люди похилого віку, які відмовлялися від евакуації.
Окупанти спочатку зібрали людей у приміщенні місцевої церкви, після чого протягом кількох годин вивезли їх до РФ. Також разом із цивільними потрапили у полон 13 українських військовослужбовців.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Росіяни фактично викрали людей та вивезли їх на свою територію. Україна висунула росіянам вимогу повернути викрадених цивільних.
За даними ЗСУ, російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. Там зараз до сотні росіян: це не так звана "елітка" російської армії, але й не вчорашні "мобіки", які не знають, як воювати. Наразі в населеному пункті тривають бої.