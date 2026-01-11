Силы обороны сорвали попытки РФ создать плацдарм для наступления на Сумы

На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ Россия пытается создать плацдарм для наступления в направлении населенного пункта Хотень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

"Потенциально, это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются", - отмечают военные.

На данном направлении противник периодически осуществляет штурмовые действия и наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. В то же время пехота врага избегает лобовых атак, пытаясь действовать через фланги.

"Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - сказано в сообщении.

Ситуация в Сумской области

18 декабря российские войска пересекли государственную границу в районе села Грабовское Сумской области и вывезли на территорию РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По информации ВСУ, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Сейчас там находится около сотни российских военных - контрактники мотострелковой бригады.

Первые попытки продвинуться дальше вглубь области и "прощупать" другие участки границы завершились для врага безрезультатно, после чего россияне сосредоточились на обустройстве позиций в захваченном селе.