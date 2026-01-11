ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны сорвали попытки РФ создать плацдарм для наступления на Сумы

Украина, Воскресенье 11 января 2026 14:04
UA EN RU
Силы обороны сорвали попытки РФ создать плацдарм для наступления на Сумы Иллюстративное фото: Силы обороны сорвали попытки РФ создать плацдарм для наступления на Сумы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ Россия пытается создать плацдарм для наступления в направлении населенного пункта Хотень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

"Потенциально, это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются", - отмечают военные.

На данном направлении противник периодически осуществляет штурмовые действия и наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках. В то же время пехота врага избегает лобовых атак, пытаясь действовать через фланги.

"Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - сказано в сообщении.

Ситуация в Сумской области

18 декабря российские войска пересекли государственную границу в районе села Грабовское Сумской области и вывезли на территорию РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По информации ВСУ, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Сейчас там находится около сотни российских военных - контрактники мотострелковой бригады.

Первые попытки продвинуться дальше вглубь области и "прощупать" другие участки границы завершились для врага безрезультатно, после чего россияне сосредоточились на обустройстве позиций в захваченном селе.

Как сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, оккупанты продолжают укрепляться и дистанционно минируют подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.

В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" отметили, что село Андреевка на Сумщине находится под полным контролем Сил обороны Украины, а информация о его захвате не соответствует действительности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка