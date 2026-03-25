ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Подарунок" на День СБУ: дрони "Альфи" атакували нафтотермінал у Ленінградській області

13:20 25.03.2026 Ср
2 хв
Росіянам вчергове нагадали, що в їхній країні більше немає безпечних регіонів
aimg Валерій Ульяненко
"Подарунок" на День СБУ: дрони "Альфи" атакували нафтотермінал у Ленінградській області Фото: на території порту спалахнула пожежа (Getty Images)

Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Сили оборони уразили унікальний бойовий криголам для ФСБ

Цей морський порт - один з ключових на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден "тіньового флоту".

"Сьогоднішня спецоперація - це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", - наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км. Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

"Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ", - підкреслили в СБУ.

Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ - він досі палає.

Нагадаємо, після нещодавніх дронових атак Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Обстріли спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Служба безпеки України Російська Федерація порт Війна в Україні Дрони
Новини
