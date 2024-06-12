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Сили оборони вночі "накрили" ракетами ворожі ЗРК у Криму, - Генштаб

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 12 червня, Сили оборони завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як розповіли у Генштабі, груповий ракетний удар було завдано по: 

  • зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека; 
  • двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбака та Севастополя. 

Влучання в районах цілей було підтверджено. Відповідно до результатів ураження, знищено два радари комплексів С-300 й С-400. Наразі уточнюється інформація щодо третього радара

"Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації", - додає Генштаб. 

Втрати Росії у війні 

Як розповідав Генштаб, в ніч на 10 червня, українські воїни завдали успішних ударів по ворожому зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Також було уражено ще два зенітних ракетних дивізіони С-300 неподалік від Чорноморського й Євпаторії. 

Зокрема як розповідав речник Військово-морських сил (ВМС) Дмитро Плетенчук, в кінці травня наші бійці також успішно завдали удару по Керченській переправі внаслідок чого потонув один із поромів ворога. Розвідка Британії описала наслідки з якими ворог може зіткнутись через це. 

 

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