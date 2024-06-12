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Силы обороны ночью "накрыли" ракетами вражеские ЗРК в Крыму, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 12 июня, Силы обороны нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в Генштабе, групповой ракетный удар был нанесен по: 

  • зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека; 
  • двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. 

Попадание в районах целей было подтверждено. Согласно результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Сейчас уточняется информация о третьем радаре

"Кроме этого, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов Российской Федерации", - добавляет Генштаб. 

Потери России в войне 

Как рассказывал Генштаб, в ночь на 10 июня, украинские воины нанесли успешные удары по вражескому зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя. Также было поражено еще два зенитных ракетных дивизиона С-300 неподалеку от Черноморского и Евпатории. 

В частности, как рассказывал спикер Военно-морских сил (ВМС) Дмитрий Плетенчук, в конце мая наши бойцы также успешно нанесли удар по Керченской переправе в результате чего утонул один из паромов врага. Разведка Великобритании описала последствия с которыми враг может столкнуться из-за этого. 

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