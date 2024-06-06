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Обстріл Керченської поромної переправи: розвідка Британії описала наслідки

Четвер 06 червня 2024 12:51
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Обстріл Керченської поромної переправи: розвідка Британії описала наслідки Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму ймовірно спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Що передувало

29 травня Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову внаслідок чого пошкодження отримали два російські залізничні пороми. Пороми, своєю чергою, ймовірно були основним засобом залізничного транспортування російських ешелонів з паливом і боєприпасами до Криму.

Зазначається, що Росія також експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO для підтримки переміщення важких вантажів через протоку.

Наслідки ударів

"Погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму", - пише британська розвідка.

Також пошкодження поромів призведе й до того, що Російській Федерації ймовірно доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.

"Український удар по поромній переправі і подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку і протиповітряну оборону", - додає розвідка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ураження поромів один із них сів на мілину, а інший заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Як відзначили в Генеральному штабі Збройних сил України, вдала робота призвело до суттєвого підриву військової логістики терористів.

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