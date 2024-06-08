Удар по Керченській поромній переправі в Криму має важливе значення, - речник ВМС

Наприкінці травня українські військові ударили по Керченській переправі, потопивши там один з поромів росіян. Цей удар має важливе значення.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як сказав Плетенчук, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується. "Пором виконував саме цю функцію. Вони зараз будуть намагатись відновити це сполучення, бо саме паром зараз є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб окупантів в Криму та на півдні. Тому це має велике значення - інакше б росіяни не намагалися його відновити", - пояснив він.