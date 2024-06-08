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Удар по Керченській поромній переправі в Криму має важливе значення, - речник ВМС

Керч, Субота 08 червня 2024 18:14
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Удар по Керченській поромній переправі в Криму має важливе значення, - речник ВМС Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитро Левицький

Наприкінці травня українські військові ударили по Керченській переправі, потопивши там один з поромів росіян. Цей удар має важливе значення.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як сказав Плетенчук, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується.

"Пором виконував саме цю функцію. Вони зараз будуть намагатись відновити це сполучення, бо саме паром зараз є основним логістичним інструментом для забезпечення логістичних потреб окупантів в Криму та на півдні. Тому це має велике значення - інакше б росіяни не намагалися його відновити", - пояснив він.

Удар по поромній переправі в Керчі

Як відомо, в ніч на 30 травня по поромній переправі в Керчі було завдано удар ракетами ATACMS. В результаті удару було пошкоджено два пороми. Пошкодження поромів було підтверджено фотознімками. Один із них сів на мілину, чим заблокував роботу поромної переправи.

Після цього в українському Генштабі заявляли, що в результаті вдалої роботи українських військових логістику окупантів в Криму було суттєво підірвано.

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