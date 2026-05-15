Сили оборони вибили росіян з Одрадного на Харківщині (відео)

"У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", - йдеться у заяві.

Підрозділи 129 ОВМБр провели штурмові дії, завдали росіянам вогневого ураження та вибили окупантів з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

Зазначається, що до виконання завдання залучили штурмові підрозділи, операторів дронів та артилерію. Завдяки їхній злагодженій роботі були послідовно виявлені, уражені та знищені жива сила ворога, його вогневі засоби та укриття.

"Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання", - підкреслили в 129 ОВМБр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександ Сирський зазначив, що Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Водночас він заявив, що українські сили мають там певні успіхи.