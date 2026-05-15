UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони вибили росіян з Одрадного на Харківщині (відео)

09:33 15.05.2026 Пт
2 хв
В операції брали участь штурмовики, оператори дронів та артилеристи
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

Сили оборони України вибили окупантів з населеного пункту Одрадне та його околиць на Харківщині. Це вдалося завдяки злагодженій роботі штурмовиків, операторів дронів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 129 окремої важкої механізованої бригади.

Читайте також: ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи, - Рубіо

"У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", - йдеться у заяві.

Підрозділи 129 ОВМБр провели штурмові дії, завдали росіянам вогневого ураження та вибили окупантів з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

Зазначається, що до виконання завдання залучили штурмові підрозділи, операторів дронів та артилерію. Завдяки їхній злагодженій роботі були послідовно виявлені, уражені та знищені жива сила ворога, його вогневі засоби та укриття.

"Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання", - підкреслили в 129 ОВМБр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександ Сирський зазначив, що Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Водночас він заявив, що українські сили мають там певні успіхи.

Крім того, Інститут вивчення війни заявив, що РФ не змогла досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року. при цьому Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні 2026 року.

РБК-Україна також писало, що президент України Володимир Зеленський нещодавно побував на фронті і зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків - на стику трьох областей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниХарківВійна в Україні