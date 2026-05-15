Силы обороны выбили россиян из Отрадного на Харьковщине (видео)

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского р-на Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", - говорится в заявлении.

Подразделения 129 ОВМБр провели штурмовые действия, нанесли россиянам огневое поражение и выбили оккупантов из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Отмечается, что к выполнению задачи привлекли штурмовые подразделения, операторов дронов и артиллерию. Благодаря их слаженной работе были последовательно обнаружены, поражены и уничтожены живая сила врага, его огневые средства и укрытия.

"Это продвижение стало результатом мужества, выдержки и профессиональной работы украинских воинов, которые ежедневно выполняют боевые задачи", - подчеркнули в 129 ОВМБр.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте. В то же время он заявил, что украинские силы имеют там определенные успехи.