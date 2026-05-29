Сили Оборони вдарили по важливим об'єктам окупантів в Криму та на Донеччині

08:00 29.05.2026 Пт
Було знищено склади боєприпасів, РЛС та матеріально-технічні засоби ворога
aimg Юлія Маловічко
Сили Оборони вдарили по важливим об'єктам окупантів в Криму та на Донеччині Фото: Сили Оборони з важким бомбардувальником-дроном (Дмитро Смолієнко Укрінформ)
У ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Ворожі цілі були пошкодженв у Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Геншаба ЗСУ.

Так, українські військові вдарили по радіолокаційній станції виявлення повітряних об’єктів “СТ-68” у Феодосії. Як повідомили в Генштабі, РЛС “СТ-68” призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Окрім цього, також було уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Сили Оборони завдали удару і по матеріально-технічним засобам окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також складу боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

"Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. Підверджено знищення об'єкта - за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців", - додали в ГШ.

Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях та в РФ. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", пункти управління БпЛА, склади та скупчення живої сили противника.

Ще повідомлялося, як партизани "АТЕШ" провели чергову серію успішних дилерських у тилу ворога. Агенти допомогли відстежити ППО перед тим, як Сили оборони України вдарили по найбільшому нафтосховищу Кавказу.

РБК-Україна також писало, як агенти "АТЕШ" провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову.

