Силы Обороны ударили по важным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области

08:00 29.05.2026 Пт
Были уничтожены склады боеприпасов, РЛС и материально-технические средства врага
aimg Юлия Маловичко
Силы Обороны ударили по важным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области Фото: Силы Обороны с тяжелым бомбардировщиком-дроном (Дмитрий Смолиенко Укринформ)
В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Вражеские цели были повреждены в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геншаба ВСУ.

Так, украинские военные ударили по радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68" в Феодосии. Как сообщили в Генштабе, РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Кроме этого, также были поражены пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Силы Обороны нанесли удар и по материально-техническим средствам оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по складу боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.

"Среди прочего, 27 мая поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковиевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих", - добавили в ГШ.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления БпЛА, склады и скопления живой силы противника.

Еще сообщалось, как партизаны "АТЕШ" провели очередную серию успешных дилерских в тылу врага. Агенты помогли отследить ПВО перед тем, как Силы обороны Украины ударили по крупнейшему нефтехранилищу Кавказа.

РБК-Украина также писало, как агенты "АТЕШ" провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую.

На крышу дома в Румынии упал дрон РФ, - румынское Минобороны
