Силы Обороны ударили по важным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области

В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Вражеские цели были повреждены в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геншаба ВСУ.

Так, украинские военные ударили по радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68" в Феодосии. Как сообщили в Генштабе, РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника.

Кроме этого, также были поражены пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Силы Обороны нанесли удар и по материально-техническим средствам оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по складу боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области.

"Среди прочего, 27 мая поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковиевки Донецкой области. Подтверждено уничтожение объекта - по предварительным данным безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих", - добавили в ГШ.