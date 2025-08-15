UA

Сили оборони вдарили по російському порту "Оля": знищено боєприпаси з Ірану

Фото: морський порт "Оля" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.

Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.

Повітряні атаки на Росію

Кожної ночі невідомі дрони атакують Російську Федерацію.

Найчастіше безпілотники вражають об'єкти інфраструктури, залізничні станції, нафтопереробні заводи та нафтобази, а також об'єкти інфраструктури.

Так, в ніч на 15 серпня невідомі дрони вдарили по НПЗ у місті Сизрань. В районі підприємства виникла низка пожеж.

Крім того, ввечері 14 серпня, безпілотники вдарили по тимчасово окупованому місту Єнакієве в Донецькій області. На території населеного пункту прогриміли вибухи і почалася пожежа.

Додамо, що за минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв триває на Покровському напрямку - там захисники відбили понад 40 ворожих атак.

