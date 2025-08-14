ЗСУ відбили понад 40 атак ворога під Покровськом: що відбувалося на фронті сьогодні

На фронті від початку доби 14 серпня відбулося 105 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники відбили 42 атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, сьогодні Росія завдала 60 авіаційних ударів скинувши 110 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1673 дрони-камікадзе та здійснили 3692 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, здійснив 233 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог один раз атакував на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Глибокого.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупиняють ворожий штурм в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали шість ворожих атак в районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 43 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, один бій триває до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БПЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив шість невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів. Авіаудару зазнало Львове.