Силы обороны ударили по российскому порту "Оля": уничтожены боеприпасы из Ирана

Вооруженные силы Украины атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов, а также иранскими боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что операция была проведена 14 августа подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.
Военные также добавили, что россияне используют порт "Оля" в качестве важного логистического пункта поставки товаров военного назначения из Ирана.
Каждую ночь неизвестные дроны атакуют Российскую Федерацию.
Чаще всего беспилотники поражают объекты инфраструктуры, железнодорожные станции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, а также объекты инфраструктуры агрессора.
Так, в ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров.
Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.
Добавим, что за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений. Наибольшее количество боев продолжается на Покровском направлении - там защитники отбили более 40 вражеских атак.