Воздушные атаки на Россию

Каждую ночь неизвестные дроны атакуют Российскую Федерацию.

Чаще всего беспилотники поражают объекты инфраструктуры, железнодорожные станции, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, а также объекты инфраструктуры агрессора.

Так, в ночь на 15 августа неизвестные дроны ударили по НПЗ в городе Сызрань. В районе предприятия возник ряд пожаров.

Кроме того, вечером 14 августа, беспилотники ударили по временно оккупированному городу Енакиево в Донецкой области. На территории населенного пункта прогремели взрывы и начался пожар.

Добавим, что за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений. Наибольшее количество боев продолжается на Покровском направлении - там защитники отбили более 40 вражеских атак.