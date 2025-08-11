UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області, - Генштаб

Фото: Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони вдарили по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Удари ЗСУ по окупантах

Нагадаємо, у липні Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також нещодавно Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс С-300 росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області.

А Сили безпілотних систем 3 серпня завдали удару по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі". Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа.

