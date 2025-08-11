Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Донецькій області, - Генштаб

"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.