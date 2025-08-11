RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Донецкой области, - Генштаб

Фото: Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны ударили по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

 

Удары ВСУ по оккупантам

Напомним, в июле Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также недавно Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

А Силы беспилотных систем 3 августа нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

