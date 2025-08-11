Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Донецкой области, - Генштаб

Удары ВСУ по оккупантам

Напомним, в июле Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также недавно Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

А Силы беспилотных систем 3 августа нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.