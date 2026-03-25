Сили оборони атакували унікальний бойовий криголам ФСБ

"Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів", - йдеться у заяві.

Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

Подібні судна здатні виконувати завдання як криголама, так і військового корабля.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Під час нічної атаки місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства - загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборгу поблизу бази ФСБ палала будівля.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа. Він має стратегічне значення для фінансування російської військової машини.