Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Сили оборони атакували унікальний бойовий криголам ФСБ

12:31 25.03.2026 Ср
2 хв
Судно могло виконувати завдання як криголама, так і військового корабля
aimg Валерій Ульяненко
Фото: уражений криголам росіян (t.me exilenova_plus)

В ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України уразили корабель російських окупантів в Ленінградській області.

"Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборзькому суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів", - йдеться у заяві.

Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

Подібні судна здатні виконувати завдання як криголама, так і військового корабля.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Російської Федерації до повного припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Під час нічної атаки місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства - загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборгу поблизу бази ФСБ палала будівля.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа. Він має стратегічне значення для фінансування російської військової машини.

Зазначимо, після нещодавніх атак безпілотників Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Удари спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Також 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні