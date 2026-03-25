Силы обороны атаковали уникальный боевой ледокол ФСБ

В ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
"Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов", - говорится в заявлении.
Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.
Подобные суда способны выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля.
"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.
Во время ночной атаки местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.
Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар. Он имеет стратегическое значение для финансирования российской военной машины.
Отметим, после недавних атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.
Также 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".