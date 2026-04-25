Сили оборони уразили склади, штаби та позиції росіян на кількох напрямках

Українські військові протягом доби завдали серії ударів по позиціях російських окупантів, уразивши склади боєприпасів, командні пункти та райони зосередження живої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі Білолуцька Луганської області, а також склади матеріально-технічних засобів у районах Бойківського на Донеччині та Нововасилівки й Гуляйполя у Запорізькій області.
Крім того, під удар потрапили командно-спостережні пункти противника у районах Святотроїцького Запорізької області, Новопетриківки Донецької області, Лисичанська Луганської області та населеного пункту Тьоткіно в Курській області РФ.
Також уражено пункти управління безпілотниками окупантів у районах Гуляйполя та Залізничного Запорізької області.
Окремо українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили противника, зокрема в Сумській, Луганській і Донецькій областях.
Сили оборони також завдали ударів по районах зосередження живої сили противника у Сумській області - поблизу населеного пункту Сопич, у Луганській області - в районі Солонців, а також у Донецькій області - в районах міст Родинське і Костянтинівка та кількох інших населених пунктів.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосили в Генштабі.
