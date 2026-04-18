Дрони СБУ "вполювали" три російські кораблі в Криму

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу", - зазначили в СБУ.

Окрім того, безпілотники "Альфи" пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Під час комплексної операції СБУ в Криму були уражені одразу три військових кораблі РФ:

Ураження кораблів РФ

Нагадаємо, у березні Сили оборони України уразили унікальний бойовий криголам ФСБ Росії у Ленінградській області.

Також російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження під час атаки українських дронів на порт "Новоросійськ". Він більше не може бити "Калібрами" по Україні.

Окрім того, у грудні 2025 року Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.