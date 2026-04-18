Дрони СБУ "вполювали" три російські кораблі в Криму

14:28 18.04.2026 Сб
Безпілотники також могли уразити протидиверсійний катер ворога
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони СБУ "вполювали" три російські кораблі в Криму (росЗМІ)

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Читайте також: Сили оборони атакували унікальний бойовий криголам ФСБ

Під час комплексної операції СБУ в Криму були уражені одразу три військових кораблі РФ:

  • великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал";
  • великий десантний корабель ВМФ РФ "Азов";
  • військовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Окрім того, безпілотники "Альфи" пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

"СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу", - зазначили в СБУ.

Ураження кораблів РФ

Нагадаємо, у березні Сили оборони України уразили унікальний бойовий криголам ФСБ Росії у Ленінградській області.

Також російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження під час атаки українських дронів на порт "Новоросійськ". Він більше не може бити "Калібрами" по Україні.

Окрім того, у грудні 2025 року Служба безпеки України вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи