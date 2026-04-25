Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили склади, штаби та позиції росіян на кількох напрямках

14:30 25.04.2026 Сб
Під вогонь потрапили об'єкти ворога від окупованого Донбасу до прикордоння Росії
aimg Марія Науменко
Сили оборони уразили склади, штаби та позиції росіян на кількох напрямках Фото: український військовий (Getty Images)

Українські військові протягом доби завдали серії ударів по позиціях російських окупантів, уразивши склади боєприпасів, командні пункти та райони зосередження живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також: "Нептуни" вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі, також серед цілей – корабель ФСБ

Зокрема, Сили оборони уразили склад боєприпасів у районі Білолуцька Луганської області, а також склади матеріально-технічних засобів у районах Бойківського на Донеччині та Нововасилівки й Гуляйполя у Запорізькій області.

Крім того, під удар потрапили командно-спостережні пункти противника у районах Святотроїцького Запорізької області, Новопетриківки Донецької області, Лисичанська Луганської області та населеного пункту Тьоткіно в Курській області РФ.

Також уражено пункти управління безпілотниками окупантів у районах Гуляйполя та Залізничного Запорізької області.

Окремо українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили противника, зокрема в Сумській, Луганській і Донецькій областях.

Сили оборони також завдали ударів по районах зосередження живої сили противника у Сумській області - поблизу населеного пункту Сопич, у Луганській області - в районі Солонців, а також у Донецькій області - в районах міст Родинське і Костянтинівка та кількох інших населених пунктів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосили в Генштабі.

Інші удари Сил оборони

Нагадаємо, що українські військові 21 та 22 квітня уразили пункт управління рухом військових кораблів росіян у Севастополі та інші ворожі цілі.

Також у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Також у квітні бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ влаштували результативне "полювання" на ворога в Криму. Дрони уразили три кораблі, РЛС і логістику російських окупантів.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
