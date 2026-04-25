Силы обороны поразили склады, штабы и позиции россиян на нескольких направлениях

14:30 25.04.2026 Сб
2 мин
Под огонь попали объекты врага от оккупированного Донбасса до приграничья России
aimg Мария Науменко
Силы обороны поразили склады, штабы и позиции россиян на нескольких направлениях Фото: украинский военный (Getty Images)

Украинские военные в течение суток нанесли серии ударов по позициям российских оккупантов, поразив склады боеприпасов, командные пункты и районы сосредоточения живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: "Нептуны" ударили по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге, также среди целей - корабль ФСБ

В частности, Силы обороны поразили склад боеприпасов в районе Белолуцка Луганской области, а также склады материально-технических средств в районах Бойковского в Донецкой области и Нововасильевки и Гуляйполя в Запорожской области.

Кроме того, под удар попали командно-наблюдательные пункты противника в районах Святотроицкого Запорожской области, Новопетриковки Донецкой области, Лисичанска Луганской области и населенного пункта Теткино в Курской области РФ.

Также поражены пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Гуляйполя и Железнодорожного Запорожской области.

Отдельно украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника, в частности в Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Силы обороны также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в Сумской области - вблизи населенного пункта Сопич, в Луганской области - в районе Солонцов, а также в Донецкой области - в районах городов Родинское и Константиновка и нескольких других населенных пунктов.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Другие удары Сил обороны

Напомним, что украинские военные 21 и 22 апреля поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.

Также в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также в апреле бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ устроили результативную "охоту" на врага в Крыму. Дроны поразили три корабля, РЛС и логистику российских оккупантов.

