Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів

За офіційною інформацією, українські сили уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу. Повідомляється про "влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації", ступінь пошкоджень наразі встановлюється.

На підприємстві з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік виробляють бензини різних марок, реактивне пальне та дизельне паливо, а сам завод "задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів".

Крім того, українські сили завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.

Це підприємство зазначається як виробник "комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони РФ". Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті, масштаби руйнувань уточнюють.