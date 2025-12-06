Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військово значимих об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ В Telegram.
За офіційною інформацією, українські сили уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу. Повідомляється про "влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації", ступінь пошкоджень наразі встановлюється.
На підприємстві з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік виробляють бензини різних марок, реактивне пальне та дизельне паливо, а сам завод "задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів".
Крім того, українські сили завдали удару по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.
Це підприємство зазначається як виробник "комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони РФ". Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті, масштаби руйнувань уточнюють.
У ніч на 3 грудня дрони завдали ударів по нафтобазах у районі Воронежа та в Тамбовській області Росії, після чого на об’єктах спалахнули пожежі.
У Краснодарському краї в ніч на 30 листопада безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод.
Також у ніч на 29 листопада Сили оборони України вивели з ладу Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території РФ.
Напередодні, у ніч на 28 листопада, українські військові завдали ударів по НПЗ у Саратовській області, по місцю зберігання безпілотників на аеродромі "Саки" та по низці інших військових об’єктів.
За день до цього у Новокуйбишевську Самарської області пролунали вибухи - місто атакували невідомі дрони, а ціллю став місцевий нафтопереробний завод.
Також 25 листопада українські дрони та ракети вразили кілька ключових підприємств і військових цілей у РФ, включно з літаками та нафтопереробними об’єктами.