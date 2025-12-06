Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов

По официальной информации, украинские силы поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Сообщается о "попадании в цель и поражении установки низкотемпературной изомеризации", степень повреждений сейчас устанавливается.

На предприятии с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год производят бензины различных марок, реактивное топливо и дизельное топливо, а сам завод "задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов".

Кроме того, украинские силы нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.

Это предприятие отмечается как производитель "комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ". Зафиксировано попадание и пожар на объекте, масштабы разрушений уточняются.