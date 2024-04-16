Сили спецоперацій підбили російський танк "Т-90": оприлюднене відео
Українські спецпризначенці вивели з ладу російський танк "Т-90", що обстріляв позиції Збройних сил у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій (ССО).
Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку, оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили ворожий танк "Т-90", який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.
За допомогою FPV–дрона оператори тактичної групи "Медоїд" уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир і навідник отримали поранення.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті впродовж доби відбулося 104 бойових зіткнення. Росіяни активно штурмували на двох напрямках у Донецькій області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія невдовзі спробує посилити штурмові та наступальні дії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому РФ вдається добиватися тактичного успіху.
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